Kayıp kadının cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dün kaybolan Zeynep Kaygısız (65), Kelkti Çayı içerisinde ölü bulundu.

Reşadiye ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Zeynep Kaygısız, dün öğlen saatlerinde evinden ayrıldı. Kaygısız'ın dün akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün gece geç saatlere kadar arama yapan yakınları ve vatandaşlar evinden 500 metre ileride bulunan Kelkit Çayı kenarında Kaygısız'ın terliği ve eşarbını buldu. Bugün sabah saatlerinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri Kelkit Çayı'nda arama çalışması başlattı. Aramalar sırasında Kaygısız'ın Kelkit Çayı içerisindeki söğüt dallarına takılı durumdaki cesedi bulundu. Sudan çıkartılan Kaygısız'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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