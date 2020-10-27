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Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi Gülümser Bulut cinayetinin sanığı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

İzmir'de evindeki çekyatta battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut (66) cinayeti davasında tutuklu yargılanan Yunus Kahraman'ın, bilirkişi raporunda, 2018 yılından bu yana kayıp olan Özlem Akusta'nın (45) kredi kartından para çeken kişi olduğu belirtildi.

Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi Gülümser Bulut cinayetinin sanığı çıktı

Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki bir evde kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan Gülümser Bulut, 20 Ağustos 2018'de ortadan kayboldu. Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte hastaneleri aradı. Daha sonra teyzesiyle döndüğü evde çekyatı açınca, annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Hatice Ayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgü tanıklarının evden çıkarken gördüklerini söyledikleri Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İzmir'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilen Yunus Kahraman ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı. Dava sürerken Yunus Kahraman, Özlem Akusta'nın 2 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı. Akusta dosyası, Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirildi.

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin Yunus Kahraman olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Kahraman ile Akusta'nın Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp oylan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi.

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İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın geçen celselerinde Akusta'nın kartından para çeken kişinin belirlenmesi için istenen bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. ATM'nin güvenlik kamerası incelenirken, görüntülerde yer alan kişinin sol el ve sol el orta parmak kök el dışı yüzeyindeki ben, yara izi, parmak ve el yapısı, boyutları, çene çukuru ve çene yapısı gibi özelliklerin sanık Yunus Kahraman ile uyumlu olduğu belirtildi.

DHA

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