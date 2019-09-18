HABER

Kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, 5 gündür her yerde aranan Sultan Biryan(69), evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, 5 gündür her yerde aranan Sultan Biryan(69), evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Üzeri çalılarla kapatılmış halde bulunan Biryan'ın ölümündeki sır perdesini aralamak için cinayet masası dedektifleri araştırma başlattı.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, geçen cumartesi sabahı, kestane toplamak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, Biryan için arama çalışması başlattı. İlk 2 gün polis ve AFAD ekipleri, 2 kilometrelik alanı taradı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmadan sonuç alınamadı. Arama çalışmaları kapsamında bu sabah Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Biryan'ın evinin çevresinde yeniden çalışma başlattı. Polis, evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda Sultan Biryan'ın cesedini buldu. Biryan'ın cansız bedeninin üzerinin çalılar ile kapatıldığı tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Biryan'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Biryan'ın komşuları, "Sana bunu kim yaptı. Çok iyi bir kadındın" diyerek, göz yaşı döktü. Polis de çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, mahallelinin ifadelerine başvurdu.

EŞİ: GELİR DİYE BEKLEDİM

Sultan Biryan'ın eşi Murat Birya n(85) da eşinin, evden kestane toplamak için çıktığını anlatarak, "Namazını kılıp kestane toplamaya gitti. Geri gelmedi. Akşam komşunun düğününe gittim. Gelir diye düşündüm ama dönmedi. O günden bu yana arıyorduk" dedi.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, Bursa’da konser verdiNur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, Bursa’da konser verdi
Sındırgı’da 50’den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldıSındırgı’da 50’den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.