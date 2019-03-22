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Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 18 Şubat’tan beri kayıp olarak aranan kahvecinin cesedi, şüpheli 2 kardeşin cinayeti itiraf etmesiyle derede bulundu.Bir ayı aşkın süredir haber alınamayan Mevlüt Özcan için yakınlarının başvurusuyla soruşturma başlatıldı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 18 Şubat’tan beri kayıp olarak aranan kahvecinin cesedi, şüpheli 2 kardeşin cinayeti itiraf etmesiyle derede bulundu.
Bir ayı aşkın süredir haber alınamayan Mevlüt Özcan için yakınlarının başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmalarda, Özcan’ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve M.K. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sorgularında aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden konuşmak için Mevlüt Özcan’ı araçlarına aldıklarını, daha sonra çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli kardeşler, cinayeti işledikten sonra cesedi Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, belirtilen yerde yaptığı aramada Mevlüt Özcan’ın cesedini buldu.
Özcan’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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