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Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten ve 18 Şubat'tan beri kayıp olan Mevlüt Özcan'ın (42) cesedi, şüpheli olarak gözaltına alınan M.K. ve kardeşi A.K. tarafından tarif edilen dere yatağında bulundu.

18 Şubat'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mevlüt Özcan'la ilgili yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu

Polis, Mevlüt Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve kardeşi M.K.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre, şüpheliler sorgularında Mevlüt Özcan'ı öldürdüklerini itiraf etti.
Şüpheliler, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi.
Şüpheli 2 kardeş, cinayeti işledikten sonra cesedi ilçeye bağlı Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, Mevlüt Özcan'ın cesedini tarif edilen yerde buldu.
Yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)
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