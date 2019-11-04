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Kayıp kanser hastası gencin motosikleti bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan Gökalp'ın (31) kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan Gökalp'ın (31) kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede Gökalp'e ulaşamazken, anne Emine Gökalp "Umarım iyi haberini alırız" dedi.
Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, 25 Ekim Cuma sabah, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle kayıplara karıştı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, “Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Gökalp'in ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.
Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp'i bulmak için çalışma başlattı.
MOTOSİKLETİ BULUNDU
Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Hakan Gökalp'e ait motosiklet Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Kanyonu mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklette inceleme yaptı. Bölgede arama yapan ekipler, Hakan Gökalp'ten bir iz bulamadı. Motosiklet, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.
'UMARIM İYİ HABERİNİ ALIRIZ'
Aradan geçen zamana rağmen haber alınamayan Hakan Gökalp'in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Sürekli, 'Saçım döküldü, görüntüm değişti' diyordu. İlaçlarını ve cep telefonunu yanına almadan gitmiş. Tanıdığımız arkadaşlarını aradık ancak haber alamadık. Cüzdanını yanına almış. Kendisini çok merak ediyoruz" dedi.
Oğlunun kullandığı motosikletin ormanlık alanda bulunduğunu belirten anne Emine Gökalp, "Kendisinden bir iz yok. Polis çevrede arama yapmış ancak bulamamış. Bütün aile onu arıyoruz. Umarın kendisinden iyi haber alırız" diye konuştu.

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