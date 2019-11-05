Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan G.'nin (31), 11 gün sonra Güver Uçurumu Kanyonu'nda cansız bedeni bulundu. Uçurumun 160 metre derinliğindeki ceset, AFAD ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkartılabildi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işsiz Hakan G., 25 Ekim Cuma sabahı, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Hakan G., ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.'nin ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE 3 KEZ İNTİHARA KALKIŞTI

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtilen Hakan G.’yi bulmak için çalışma başlattı.