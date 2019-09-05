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Kayıp kaplumbağa Tonti, bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde, öğretmen Nilüfer Büyükcan'ın 4 gün önce kaybolan kaplumbağası 'Tonti', belediye görevlilerince bulunarak kendisine teslim edildi.

Kayıp kaplumbağa Tonti, bulundu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, öğretmen Nilüfer Büyükcan'ın 4 gün önce kaybolan kaplumbağası 'Tonti', belediye görevlilerince bulunarak kendisine teslim edildi.
Mersin'deki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Nilüfer Büyükcan, 4 yıldır beslediği, 'Kırmızı yanaklı' olarak adlandırılan Tonti isimli dişi kaplumbağasını yanına alıp, tatil için Eskişehir'e gitti. Tatil dönüşü Büyükcan, Eskişehir'den şehirlerarası otobüsüne binerek, Mersin'e hareket etti. Büyükcan, kaplumbağasını kutunun içine yerleştirip, yolculuk sırasında oturduğu koltuğun altına koydu. Bir süre sonra kutunun bir bölümünü yırtan Tonti, dışarı çıkıp, dolaşmaya başladı. Sabah saatlerinde yolcu indirmek için Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (TAŞTİ) gelen otobüs içinde görevli personel kaplumbağayı fark etti. Büyükcan'ın uyuduğu sırada otobüs çalışanları kimin olduğunu bilmedikleri kaplumbağayı terminal içindeki ağaçlık alana bıraktı.
Otobüs Mersin'e geldiğinde uyanan Büyükcan, kutu içine baktığında kaplumbağasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu otobüs çalışanlarına anlatan Büyükcan, personelden 'Kaplumbağa otobüs içerisinde geziyordu, kimin olduğunu bilmiyorduk ve diğer yolcular korkmasın diye Tarsus’ta terminal bahçesine bıraktık' cevabını alınca, hemen Tarsus'a döndü. Terminal bahçesinde saatlerce kaplumbağasını arayan ancak bir sonuca ulaşamayan Büyükcan, telefon numarasını TAŞTİ'de görevli Büyükşehir personeline bıraktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi TAŞTİ personeli Şakir Eren, bahçe bakımı sırasında ağaçların altında kaplumbağayı gördü ve hemen koruma altına alarak, Nilüfer Büyükcan'a haber verdi.
Kaplumbağasına yeniden kavuşan Nilüfer Büyükcan, başından geçenleri anlattıktan sonra, "Çok sevdiğim kaplumbağama yeniden kavuşmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp kaplumbağa Tonti, bulunduKayıp kaplumbağa Tonti, bulunduKayıp kaplumbağa Tonti, bulunduKayıp kaplumbağa Tonti, bulundu

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