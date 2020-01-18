HABER
  4. Kayıp kardeşler Şanlıurfa’da bulundu

Kayıp kardeşler Şanlıurfa’da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeş Şanlıurfa merkezdeki bir meydanda polis tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulu’nda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, 14 yaşındaki Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp, Şanlıurfa merkezde bulundu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeş Şanlıurfa merkezdeki bir meydanda polis tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulu’nda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, 14 yaşındaki Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp, Şanlıurfa merkezde bulundu. Karne notları kötü olduğu gerekçesiyle eve gitmeyerek kaçtıkları iddia edilen kardeşler, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı’nda bulundu. Polisin bulduğu kardeşler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Medine Baturalp, karne notlarının kötü olması nedeniyle evden kaçtıklarını söyledi. Siverek’ten Şanlıurfa’ya nasıl geldikleri öğrenilemeyen iki kardeşin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3)Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3)
Bakanlık duyurdu: Teslim oldularBakanlık duyurdu: Teslim oldular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar açıklandı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.