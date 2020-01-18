HABER
  4. Kayıp kardeşleri aramalar devam ediyor

Kayıp kardeşleri aramalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.Dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulunda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp’ı İHH Yardım ve Kurtarma ile AFAD ekiplerinin desteğiyle aramalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulunda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp’ı İHH Yardım ve Kurtarma ile AFAD ekiplerinin desteğiyle aramalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği aramalar yoğunluk olarak en son öğle saatlerinde görüldükleri Siverek Devlet Hastanesi ve civar kırsal mahallelerde sürüyor. Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri civardaki sazlıklarda, göletlerde, taşlık alanları didik didik arayarak ortadan kaybolmuş kardeşleri bulmaya çalışıyor.
Kayıp kardeşlerin yakınları ve duyarlı bir çok vatandaş da kendi imkanlarıyla arama çalışmasına destek verirken, acılı baba İbrahim Baturalp, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.
İlçe merkezi ve kırsal alanlarda aramalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun ilk ray kaynağı töreninde konuştuErdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun ilk ray kaynağı töreninde konuştu
Kamyonet yoldan çıkıp su kanalına devrildiKamyonet yoldan çıkıp su kanalına devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada tartışıp parkta buluştular! Sonrası korkunç

Sosyal medyada tartışıp parkta buluştular! Sonrası korkunç

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acı günü

Mansur Yavaş’ın acı günü!

Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu

Otostopla dünyayı gezen gencin son durağı Mersin oldu!

Bilecik'te ikizlerin sandalyeye bağlandığı anaokulundan fotoğraf için kurgu iddiası

Anaokulundaki skandal görüntüyle ilgili çarpıcı iddia!

Nişantaşı’nda korkutan patlama! Oksijen tüpü bomba gibi patladı!

Nişantaşı’nda korkutan patlama!

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.