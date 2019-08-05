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Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 7 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı (44) bulmak için jandarma ekipleri ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte arazi de arama çalışmalarını sürdürüyor.Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı.Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de 7 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı (44) bulmak için jandarma ekipleri ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte arazi de arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan H.D’nin de soruşturması devam ediyor. Kayıp katibin en son görüldüğü bölgede sivil vatandaşların giriş ve çıkışı yasaklandı.
Bahçede köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri kümeste gördükleri 200 tavuk ile 20 kazın aç kalmaması için çuvallarla getirdikleri yemleri veriyor. 7 gündür kümes hayvanlarını sahipsiz bırakmayan ekipler, sabah-akşam yem ve su vererek tavukları telef olmaktan kurtardı.

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor
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