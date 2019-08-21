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Kayıp kedilerini komşu evinde buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde 5 gün önce kaybolan Aydaş isimli kedi, sahipleri tarafından komşularının evinde bulundu.

Kayıp kedilerini komşu evinde buldular

Sinop’un Gerze ilçesinde 5 gün önce kaybolan Aydaş isimli kedi, sahipleri tarafından komşularının evinde bulundu. Ev sahipleri şehir dışında olduğu için evde mahsur kalan kedi, çilingir yardımıyla kurtarıldı.
5 gün önce kaybolan Aydaş isimli kediyi bir türlü bulamayan sahipleri, kedilerini sahipleri evde olmayan komşularının evinde camdan bakarken buldu. Bahçe katından eve giren kediyi fark etmeyen ev sahiplerinin şehir dışına çıktığı öğrenildi. Kedilerini tesadüfen camda gören kedi sahibi ve vatandaşlar Aydaş için seferber oldu. Ev sahibine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yetkililerin ev sahibinin izni olmadan eve giremeyeceklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar ev sahibine ulaşmak için uğraşlara devam etti. Yoğun uğraşlar sonucu ev sahibine ulaşılırken izin istenerek çilingir çağırılmasının ardından yaramaz kedi mahsur kaldığı evden çıkartıldı. Günlerdir açlık ve susuzluktan yorgun düşen Aydaş, mamasını yedikten sonra oyun oynamaya devam ederken kedi sahibi, “Daha kötü olaylar da olabilir. Bu gibi durumlarda ev sahipleri güvendikleri birileri varsa anahtarlarını bırakırlar ya da ilçede yaşayan bir kaç yakın komşularına telefon numarası verirlerse ulaşılması daha kolay olur” diyerek uyarıda bulundu.

Kayıp kedilerini komşu evinde buldular

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