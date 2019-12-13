Kayıp kedinin bulunması umuduyla sokaklara karton kulübe yerleştiriyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de iki arkadaş, sahiplendikleri "Gri" isimli kedinin kaybolmasının ardından yaşadıkları mahalleye ve çevresine "Belki bu kutuların birinde yaşar." düşüncesiyle karton kulübe yerleştiriyor.

Yeni taşındıkları evden kaybolan kedileri Gri'yi arayan kurgucu ve montajcı Sertaç Emirce (21) ile yönetmen Tugaycan Dayı (24), sevimli dostlarını bulabilmek için kulübeler yapmaya karar verdi. Taşınma sürecinde kullandıkları 25 koliyi sokak hayvanlarının barınabileceği hale getiren iki arkadaş, kutulara battaniye ve mama da koyuyor.

Emirce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerini arama çalışmalarının bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü söyledi. Aramalara arkadaşlarının da yardımcı olduğunu belirten Emirce, "Umutlarımız azalınca onun için son bir iyilik yapmak istedik. Hem sokak hayvanlarına bir faydamız olsun hem de belki Gri bu kolilerden birine denk gelir de Eskişehir soğuğunda üşümez diye düşündük." ifadelerini kullandı.

- Klip de çektiler

Emirce, kediyi sahiplenmelerinin ardından hayata bakış açılarının değiştiğini anlattı. Ev arkadaşı ile uzun süredir aynı sektörde çalıştıklarını dile getiren Emirce, şöyle devam etti: