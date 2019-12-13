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Kayıp kedinin bulunması umuduyla sokaklara karton kulübe yerleştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Eskişehir'de aynı evde yaşayan iki arkadaşın kaybolan kedileri "Gri"yi bulma umuduyla karton kulübeleri sokaklara bırakması sosyal sorumluluk projesine dönüştü - Hayvansever Sertaç Emirce: - "Umutlarımız azalınca onun için son bir iyilik yapmak istedik. Hem sokak hayvanlarına bir faydamız olsun hem de belki Gri bu kolilerden birine denk gelir de Eskişehir soğuğunda üşümez diye düşündük"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de iki arkadaş, sahiplendikleri "Gri" isimli kedinin kaybolmasının ardından yaşadıkları mahalleye ve çevresine "Belki bu kutuların birinde yaşar." düşüncesiyle karton kulübe yerleştiriyor.

Yeni taşındıkları evden kaybolan kedileri Gri'yi arayan kurgucu ve montajcı Sertaç Emirce (21) ile yönetmen Tugaycan Dayı (24), sevimli dostlarını bulabilmek için kulübeler yapmaya karar verdi. Taşınma sürecinde kullandıkları 25 koliyi sokak hayvanlarının barınabileceği hale getiren iki arkadaş, kutulara battaniye ve mama da koyuyor.

Emirce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerini arama çalışmalarının bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü söyledi. Aramalara arkadaşlarının da yardımcı olduğunu belirten Emirce, "Umutlarımız azalınca onun için son bir iyilik yapmak istedik. Hem sokak hayvanlarına bir faydamız olsun hem de belki Gri bu kolilerden birine denk gelir de Eskişehir soğuğunda üşümez diye düşündük." ifadelerini kullandı.

- Klip de çektiler

Emirce, kediyi sahiplenmelerinin ardından hayata bakış açılarının değiştiğini anlattı. Ev arkadaşı ile uzun süredir aynı sektörde çalıştıklarını dile getiren Emirce, şöyle devam etti:

"Çoğu zaman farklı illere iş için gidiyoruz fakat ikimiz de gördük ki Eskişehir'in soğuğu çok başka. Gri bizim hayatımızın rengi olmuştu. Eminim ki yolunu bulamadı ve kayboldu. Bulamıyorsanız başka çözümler arıyorsunuz. Mesleğimizi de kullanarak bir de klip yaptık. Her şey Gri'nin hatırına. Bu vesileyle sokak hayvanlarının kısa süreli de olsa ısınmalarına, barınmalarına yardımcı olabildiğimizi gördük. Bu fikirler ve çalışmalar sırf evde bir kediye baktığımız için gelişti. Bakış açımızın değiştiğini fark ettik."

Sertaç Emirce, bu tür bir sosyal sorumluluk çalışmasını herkesin yaşadığı şehirde yaparak sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

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