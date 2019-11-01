HABER

Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

Adana’da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.Adana’da dövmecilik yapan Mustafa Veysel Aksöğüt, 4 yıl önce British cinsi bir kedi sahiplendi.

Adana’da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.
Adana’da dövmecilik yapan Mustafa Veysel Aksöğüt, 4 yıl önce British cinsi bir kedi sahiplendi. Aksöğüt, 4 yıldır kedisini bir an olsun yanından ayırmadı. 2 yıl önce ise kedinin yavruları oldu ve Aksöğüt, onları da sahiplendirmeyip bütün kedilerle birlikte yaşamaya başladı. 22 Ekim Salı günü sabah 06.30’da ise Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki evde anne kedi tellerden tırmanıp 4’üncü kattan aşağı atladı ve bir daha geri dönmedi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin bulunmaması üzerine Mustafa Veysel Aksöğüt ve arkadaşları kentin işlek caddelerine broşür astı.

Bulana 2 bin lira ödül
Kedisini bulana 2 bin lira ödül vereceğini söyleyen Mustafa Veysel Aksöğüt, “Evde bütün önlemleri alıyoruz ama büyük ihtimal oyun amaçlı çatıya çıkıp oradan düştüğünü düşünüyoruz. Cins bir kedi. Daha önce hiç dış dünyayı bilmiyor. Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa teşvik amaçlı 2 bin lira ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Bu civarda kedi besleyen insanlarla görüştük ama netice alamadık. Umudumuz devam ediyor” diye konuştu.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Kaçak avcılara 20 bin lira cezaKaçak avcılara 20 bin lira ceza
Kanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandıKanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Deniz Kuvveleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kaldırım çıktı, ağaca çarparak durdu!

Pendik’te faciadan dönüldü!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.