Kayıp KHK’lı TEM’de ortaya çıktı

Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz’ı arayan polis "Eşin avukatla görüşmek istemiyor. Sen gel, gör" dedi.Ankara polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 245 gündür haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz’ın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) olduğu haberini eşi Sümeyye Yılmaz’a telefonda verdi.

Polisin kendisini gece 02.07’de aradığını DW Türkçe’ye anlatan Sümeyye Yılmaz, "Eşimi Ankara Karapürçek karakolunda bulmuş. Hakkında arama kararı olduğu için de TEM Şube’ye götürülmüş" dedi. Eşinin Karapürçek karakolunda bulunmasını 'kurgu' olarak niteleyen Yılmaz, "Eşim demek ki oraya bırakılmış. Yoksa eşimin Karapürçek’te ne işi var" diye konuştu.

Polisin kendisine "Eşin avukatla görüşmek istemiyor. Sen ve kızın, savcıya gidin, izin alın ve eşinle görüşün" mesajı verdiğini de anlatan Sümeyye Yılmaz, eşi adına Twitter’dan açtığı mesajında da bu bilgiyi paylaştı.

"Kasıt var"

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz bunu niye yaşadık. Buruk bir sevinç içindeyim. Umudumu yitirmiştim. Eşim yaşıyor" diyen Sümeyye Yılmaz, eşinin kasıtlı olarak 'avukatla görüştürülmek istemiyormuş gibi' gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.