Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün kaybolan kişinin cesedi, baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Belenli köyü Tabaklı mezrasında yaşayan Mehmet Salih Salan (41), dün sabah "Bahçeye gidiyorum." diyerek evinden ayrıldı.

Salan'ın gece geç saatlere kadar eve dönmemesinden şüphelenen ailesi, köylülerin de yardımıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısında ceket bulunması üzerine suda arama yapılması için dalgıç polislerden destek istedi.

Dalgıç polislerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından Salan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Salan'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Epilepsi hastası Saran'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

