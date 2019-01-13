HABER

Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün kaybolan kişinin cesedi, baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Belenli köyü Tabaklı mezrasında yaşayan Mehmet Salih Salan (41), dün sabah "Bahçeye gidiyorum." diyerek evinden ayrıldı.

Salan'ın gece geç saatlere kadar eve dönmemesinden şüphelenen ailesi, köylülerin de yardımıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısında ceket bulunması üzerine suda arama yapılması için dalgıç polislerden destek istedi.

Dalgıç polislerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından Salan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Salan'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Epilepsi hastası Saran'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
GGC'den, DHA'ya 3 ödülGGC'den, DHA'ya 3 ödül
Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadıUludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Atatürk Barajı Dalgıç polisleri Kahta Kayıp ölü

En Çok Okunan Haberler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.