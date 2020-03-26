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  4. Kayıp kişiden günler sonra acı haber! Cesedi ormanda bulundu

Kayıp kişiden günler sonra acı haber! Cesedi ormanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 Mart'ta yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), ormanda cesedi bulundu.

Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, geçen hafta cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Gökmen geri dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı, bir sonuca ulaşamayınca da polise haber verdi. Polis, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkisindeki arazide arama yaptı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkisindeki ormanda İsmail Gökmen'in cansız bedenini buldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Edirne Keşan

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