HABER

Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan Osman Doğan'ın (59) baraj gölünde cesedi bulundu.

Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan Osman Doğan'ın (59) baraj gölünde cesedi bulundu.
Kahta'ya bağlı Horik köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj gölü kıyısında balık tutanlar, su yüzeyinde erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, bir haftadır kayıp olarak aranan Osman Doğan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulunduKayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Beşiktaş’taki kazada ölenler toprağa verildiBeşiktaş’taki kazada ölenler toprağa verildi
Pençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildiPençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.