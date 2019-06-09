Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan Osman Doğan'ın (59) baraj gölünde cesedi bulundu.

Kahta'ya bağlı Horik köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj gölü kıyısında balık tutanlar, su yüzeyinde erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, bir haftadır kayıp olarak aranan Osman Doğan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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