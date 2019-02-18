Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 45 gündür kayıp olan Yusuf Y.'nin (28), ormanlık alanda ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan Vakıf Zeytinliği içindeki ormanlık alanda meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, çam ağacında bir kişinin asılı olduğunu fark edip polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ölen kişinin 45 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Y. olduğunu belirledi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Yusuf Y.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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