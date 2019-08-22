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Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Aydoğan'dan (29) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerle birlikte aramalara katılan kaybolan kişinin yakınları, Aydoğan'ın cansız bedenini Karasu Deresi yatağında buldu.

Aydoğan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Aydoğan'ın sara hastası olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
akarsu Andırın ceset Kahramanmaraş

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