Kayıp kişinin cesedi, yayılan kokudan bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, eşinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Bozkurt'un (33) cansız bedeni, metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından bulundu.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa yayılan kötü koku üzerine, kokunun kaynağını arayan mahalle sakinleri, metruk bina içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, cesedin dün kayıp başvurusunda bulunulan Ali Bozkurt'a ait olabileceğini değerlendirdi. Polis tarafından evinden alınarak olay yerine getirilen Bozkurt'un eşi, cesedi teşhis etti. 4 gündür eve gelmediği öne sürülen Bozkurt için dün kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen Bozkurt'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum