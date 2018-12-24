Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınlarınca sabah evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlatmıştı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı kazı alanında, Mehmet U'nun cesedine ilişkin bulguya ulaşmak için polis kazı çalışmasını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle 5 farklı noktada yaptıkları kazı çalışmasını alanı genişleterek devam ettiriyor.

Kurulan özel ekip, 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U (41) ile yakınları Y.T (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına almıştı.

Hatay'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelilerden H.U tutuklanırken, H.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

