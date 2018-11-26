Kayıp kişinin yanmış cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi kırsalında, 5 gündür kayıp olan kişinin yanmış cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde ikamet ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan Suat Arslan'ın (31) yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suat Arslan'ın öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı yaptığı çalışma kapsamında şüpheliler A.A ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Suat A'nın Sivrice ilçesi Duygulu köyü kırsalında öldürülüp yakıldığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Suat A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suat A'nın öldürülerek yakılması ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

