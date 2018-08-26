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Kayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 3 gün önce ayrıldığı eve dönmeyen Seyit Balta'nın (37) bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Kayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyor

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 3 gün önce ayrıldığı eve dönmeyen Seyit Balta'nın (37) bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Elbistan'ın kırsal mahallerinden Bakış Mahallesi'nde, ailesiyle beraber yaşayan Seyit Balta, iddiaya göre, 23 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde, evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Balta'dan haber alamayan ailesi, çevrede arama yaptı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile fertleri, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Balta'nın bulunması için çalışma başlattı. Arama- kurtarma çalışmalarına Adana Arama Kurtarma Birliği'nden gelen ekipler de katıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyorKayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyorKayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyorKayıp kişiyi jandarma ve AFAD birlikte arıyor

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