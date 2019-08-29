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Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin üvey amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kaya’dan dünden itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İbrahim Kaya’nın cep telefonuyla en son görüştüğü üvey amcası M.Y’nin ifadesine başvurdu.

Üvey amcanın ifadelerini çelişkili bulan jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Sonraki ifadesinde Kaya’yı ormanlık alana götürdüğünü söyleyen zanlı, yeğenini öldürdüğünü itiraf etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda İbrahim Kaya’nın cesedine ormanda ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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