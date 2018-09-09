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Kayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki S.K.

Kayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu, kendisini kaçırdığı öne sürülen Mürsel Bayrak (34) ile polise başvurdu. 'Kaçırılmadım, kendi rızamla gittim' diyen S.K., Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Mürsel Bayrak ise 'alıkoyma' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklandı.
Oğuzlar ilçesinde, 3 gün önce liseye kayıt yaptırmak için evden ayrılan S.K., geri dönmedi. Kızından haber alamayan Ahmet K., dün jandarmaya başvurdu. Ekipler, kayıp kız için arama çalışması başattı. Aramalar sürerken dün S.K., kendisini kaçırdığı öne sürülen Mürsel Bayrak ile Osmancık Polis Merkezi'ne gitti.
Polise ifade veren S.K., kaçırılmadığını, kendi rızası ile gittiğini anlattı. S.K., "Mürsel Bayrak ile 2 ay önce tanıştım. Kayıt yaptırmak için evden çıktım ve bir daha eve dönmedim. Mürsel Bayrak'a yaşımın 14 değil, 18 olduğunu söyledim. Bunu yapmamın nedeni aile baskısı ve şiddetti. O gün önce baraja gittik, ben ona 'eve dönmeyeceğimi' söyledim. Sonra birlikte ormanlık alanda uzun süre yürüdük. Üç gün boyunca ormanın içinde yemek yemeksizin bir ağacın altında kaldık. Bana kötü muamele ve zorlayıcı bir durumu olmadı. Sonra polise başvurduk. Gidecek yerimiz yoktu” ifadelerine yer verdi.
Mürsel Bayrak da kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini savundu, "Yaşını sonradan öğrendim. Kimliğini hiç görmemiştim" yönünde ifade verdi.
S.K., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Mürsel Bayrak ise 'alıkoyma' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklandı.

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Kayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandıKayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandıKayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandı

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