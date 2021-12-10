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  4. Kayıp kız çocuğunun altından dram çıktı! 13 yaşında gelin, 14'ünde anne

Kayıp kız çocuğunun altından dram çıktı! 13 yaşında gelin, 14'ünde anne

10.12.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kaybolduktan bir hafta sonra cinayet dedektifleri tarafından bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun 13 yaşında evlendiği, 14 yaşında anne olduğu ve evden 14 kez kaçtığı ortaya çıktı. Bulunan genç kız annesinin yanına gitmek istemeyince sevgi evlerine yerleştirildi.

Kayıp kız çocuğunun altından dram çıktı! 13 yaşında gelin, 14'ünde anne

Adana’da kaybolduktan bir hafta sonra cinayet dedektifleri tarafından bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun 13 yaşında evlendiği, 14 yaşında anne olduğu ve evden 14 kez kaçtığı ortaya çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesinde annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm E. (15), bundan iki yıl önce Tamercan Yiğit (21) ile dini nikahlı yaşamaya başladı. 14 yaşındayken anne olan Ümmügülsüm E, Tamercan Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, 1 yaşındaki kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü. Ailesiyle de sorunlar yaşayan Ümmügülsüm E., bu sırada sürekli evden kaçmaya başladı. Yeniden annesinin yanına gelen genç kız, 30 Kasım’da 14. kez kayıplara karıştı. Bunun üzerine polis merkezine giden anne Songül Kötü, kızının kaçırıldığını öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

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ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 7 Aralık’ta eski eşi Tamercan Yiğit’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.’ın Kozan ilçesindeki arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca’yı (40) gözaltına aldı. Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince bulundu.

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ŞİDDET İDDİASI

Emniyete götürülen Ümmügülsüm E., ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını öne sürerek, annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise eski eşini kaçırmadığını iddia etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hacı İsmail Karaca ile Tamercan Yiğit adliyeye sevk edilirken, annesinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp onunla birlikte yaşamak istemediğini söyleyen Ümmügülsüm E. ise sevgi evlerine yerleştirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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