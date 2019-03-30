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Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Umut Kurt: - "Bu olayın açığa çıkmasındaki uğraşımız, bundan sonra böylesine olayların gerçekleşmemesi için yürüdüğümüz yolda bize ışık tutacaktır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Umut Kurt, "Bu olayın açığa çıkmasındaki uğraşımız, bundan sonra böylesine olayların gerçekleşmemesi için yürüdüğümüz yolda bize ışık tutacaktır." dedi.

Kurt, adliye binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, dün metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için tüm Türkiye'nin yasta olduğunu belirtti.

Nefretle kınadıkları bu tür olayların son bulması gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma dosyasındaki deliller, henüz tam anlamı ile toplanmadığından dosya içeriği ile ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünmekteyiz, fakat ortada daha önceden de maalesef ki görmeye alışkın olduğumuz ve senaryosu sürekli tekrar eden bir caniliğin, bir vahşetin bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Otopsi raporu sonuçlandığında Zeynep'in vücudunda tecavüze ilişkin bulguların var olup olmadığı netlik kazanacaktır. Böyle bir bulgu umarız çıkmaz ve içimizin ateşine bir nebze olsun su serpilir."

Kurt, "Bu olayın açığa çıkmasındaki uğraşımız, bundan sonra böylesine olayların gerçekleşmemesi için yürüdüğümüz yolda bize ışık tutacaktır. Adaletin tecellisindeki rolümüzün farkındayız." dedi.

- Olay

Zeynep Esin'in eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi dün, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28), tutuklanmıştı.

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