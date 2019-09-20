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Kayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 25 Ağustos'ta evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Ayşegül Karademir'in (24) bulunması için ağabeyi Nurettin Çırak yardım istedi.

Kayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istedi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 25 Ağustos'ta evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Ayşegül Karademir'in (24) bulunması için ağabeyi Nurettin Çırak yardım istedi.
Koruyaka köyünde oturan 2 çocuk annesi Ayşegül Karademir, 25 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Karademir'i köy ve çevresinde arayan yakınları, sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ayşegül Karademir'in ağabeyi Nurettin Çırak, kardeşinin hayatından endişe ettikleri söyledi. Kız kardeşinin 7 yıl önce evlendiğini, eşinin işitme engelliği olduğunu belirten Çırak, "Kız kardeşim her ne kadar raporu olmasa da zihinsel olarak tam gelişmedi. Bundan dolayı tek başına bir şeylere karar verecek, yaşayacak biri değil. Kandırılıp kaçırılmış olmasından endişe ediyoruz" dedi.
Nurettin Çırak, kız kardeşinin kimliğinin evde olduğunu ve yanına hiç eşya almadığını belirterek, "Cep telefonu kapalı. Kayıp ilanları verdik. Her yerde arıyoruz" diye konuştu.

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Kayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istediKayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istedi

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