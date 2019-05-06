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Kayıp kızın zanlısını bulmak için 80 saatlik görüntü incelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kırşehir Jandarma Komutanlığında oluşturulan özel ekip, Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisini bıçakladıktan sonra Kırşehir'de sazlık alana bırakarak kaçtığı iddia edilen zanlının yakalanması dört gün boyunca 4 ilde 80 saatlik görüntüyü inceleyerek olayı aydınlattı

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisini bıçakladıktan sonra Kırşehir'de sazlık alana bırakarak kaçtığı iddia edilen zanlının yakalanması için oluşturulan özel ekip, 4 ilde 80 saatlik görüntüyü inceleyerek sonuca ulaştı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarındaki sazlık alanda ortaokul öğrencisi Z.G'nin (14) yaralı halde bulunmasının ardından zanlının yakalanması için Kırşehir Jandarma Komutanlığında özel ekip oluşturuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Z.G'nin ifadesini alan ekip, Kayseri çıkışında bindiğini söylediği tırın bilgilerini alarak, Kayseri'deki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakası ve sürücüsünü belirledi.

Z.G'nin bindiği tırın Kırşehir'in Mucur ilçesi Kurugöl mevkisinde bir süre beklediğini tespit eden ekipler, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarından da aracın Bursa'ya gittiğini belirleyerek, burada şüpheli N.Ö. ve bazı akrabalarını fiziki ve teknik takibe aldı.

MOBESE ve PTS kayıtlarında N.Ö'nün ticari bir taksi ile İstanbul'a gittiğini gören ekipler, çalışmalarını bu ilde yoğunlaştırdı.

İstanbul'da da farklı görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin bazı yakınlarıyla da görüşerek, N.Ö'nün İstanbul'dan Tekirdağ'a kaçacağı bilgisine ulaştı.

N.Ö, Kırşehir Jandarma Komutanlığında oluşturulan özel ekibin 4 ilde yaklaşık 80 saatlik görüntü incelemesi, Bursa ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katkısıyla başka bir adrese giderken bindiği araçta yakalandı.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, 1 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.

İstanbul'da yakalanarak Kırşehir'e getirilen zanlı N.Ö, "cinsel istismar" ve "kesici aletle yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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