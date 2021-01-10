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Kayıp kızını ararken darp edilen engelli kadın kızına kavuştu

10.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Adana’da kayıp kızını ararken darp edilip saçı yolunan engelli kadın kızına kavuştu.

Adana’da kayıp kızını ararken darp edilip saçı yolunan engelli kadın kızına kavuştu. Kayıp kız, sokağa çıkma kısıtlamasında caddede yürürken bulundu.
20 gün önce yurttan kaçan Y.Y. isimli 14 yaşındaki kız annesi Derya Durukan (35) ve polis tarafından her yerde aranırken geçen gün anne, kızının en son Y.K. (16) ve E.K. (17) isimli kız kardeşler ile görüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine kızların oturduğu mahalleye giden Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve annelerine kızının nerede olduğunu sordu. Kız çocukları Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın, kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu, bunun doğru olup olmadığını sordu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmada Derya Durukan, 2 kız çocuğu ve anneleri Dilek D. tarafından darp edildi. Kız çocukları da kadının saçını yolup yere fırlattı. Olayın medyada yer almasının ardından güvenlik güçleri küçük kızı aramayı yoğunlaştırdı. Bu sırada anne Derya Durukan’a kızının arkadaşı L.K. mesaj atarak, Y.Y.’nin adresini gönderdi. Anne de adresi polis ekiplerine bildirdi. Ekipler küçük kızı sokağa çıkma kısıtlamasında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yolda yürürken bulup Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Burada annesiyle buluşan küçük kız, ifadesinin alınmasının ardından yeniden yurda gönderildi.

“Kızımın arkasındayım”
Anne Derya Durukan, kızının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Kızımı buldum. Kızımın bugüne kadar kim yanındaysa, kim irtibat haline geçtiyse şikayetçi olacağım. Soruşturma açtıracağım. Elimden geleni yapacağım, peşine düştüm. Kızımın arkasındayım. 20 gün boyunca çok kötü şeyler yaşadım. Bir darp olayım oldu geçen gün. Ben kızımın peşine düşüp kendi imkanlarımla da olsa buldum” diye konuştu.

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