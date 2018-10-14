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Kayıp köpeği 'Fındık' için sosyal medyadan gözü yaşlı yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

ISPARTA'da yaşayan Sema Bağbak, kayıp köpeği 'Fındık'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da yaşayan Sema Bağbak, kayıp köpeği 'Fındık'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi. Bağbak, "'Fındık', 4 gündür kayıp. Ne olur, paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Bulana ne para istiyorsa vereceğim" diyerek, gözyaşı döktü.

Fatih Mahallesi'nde oturan Sema Bağbak, birkaç gün önce köpeği 'Fındık'ı kaybetti. Köpeğini bulamadığı için büyük üzüntü yaşayan Bağbak, son çare olarak sosyal medyaya başvurdu. Gözü yaşlı çektiği videoda köpeğinin bulunması için yardım isteyen Bağbak, takipçilerini desteğe çağırdı.

Sema Bağbak, paylaşımında, "'Fındık', 4 gündür kayıp. Ne olur, Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Isparta'da kayboldu. Haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın. Ne olur, akıbetini bilmek istiyorum. Kimin elindeyse getirsin. Ne olur, haber verin. Bulamıyorum köpeğimi, haber vermediğim yer kalmadı. Bulana ne para istiyorsa vereceğim, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü. Sema Bağbak'ın videosu, kısa sürede birçok kişi kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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