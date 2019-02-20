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Kayıp köpek 101 gün sonra sahibine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

ABD'de güvenlik kameraları sayesinde bir gönüllü tarafından yakalanan 101 gündür kayıp köpek, sahiplerine teslim edildi

PARADISE (AA) - ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen yıl çıkan orman yangınında kaybolan köpek 101 günün ardından sahibine kavuştu.

Sacramento haber kanalı KXTV'nin haberine göre, Ballejos ailesi, Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınından kaçarken köpekleri Kingston, kamyonetten atlayarak ortadan kayboldu.

Kingston'u, bir gün bulacaklarına dair ümitlerini hiç yitirmediklerini ve el ilanları dağıtıp, barınaklarla irtibat kurmayı sürdürdüklerini söyleyen Ballejos ailesi, 101 günün sonunda aldıkları telefonla köpeklerine kavuştu.

Hayvan kurtarma gönüllüsü Ben Lepe, güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladığı köpeği, "Camp Fire Kedi Dostları" isimli yerel bir kurtarma grubuna götürdüğünü ve sosyal medyada kayıp köpek ilanını gören gönüllülerin aile ile irtibata geçtiğini belirtti.

Grup, yangın başladığından beri 200'den fazla kayıp evcil hayvanı kurtardıkları bilgisini paylaştı.

Akita cinsi 12 yaşındaki köpeği, kapıda ailenin küçük kızı Maleah gözyaşları içinde karşıladı.

Aylar sonra köpeklerine kavuşan Ballejos ailesi, "Kingston kayboldu, yolunu buldu ve hayatta kaldı. Bu inanılmaz bir şey. Onu eve getiren kişiye son derece müteşekkir ve minnettarız." dedi.

"Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
California kayıp köpek yangın

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