HABER

Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş (36), eşi ile birlikte 9 gün önce kaybolan Pekinez cinsi köpeklerini, sokak sokak gezip ellerindeki, 'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur' yazılı ilanları asarak arıyor.

Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş (36), eşi ile birlikte 9 gün önce kaybolan Pekinez cinsi köpeklerini, sokak sokak gezip ellerindeki, 'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur' yazılı ilanları asarak arıyor.
Karabük Atatürk Mahallesi'nde oturan özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş, 9 gün önce akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden çocuklarının peşine takılan ancak kaybolan 4 yaşındaki 'Sezar' adlı Pekinez cinsi köpeklerini eşi Özlem Demirtaş (26) ile sokaklarda arıyor. Demirtaş çifti, 'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına haber vermesi rica olunur' yazılı Sezar'ın fotoğrafının olduğu ilanları kentin değişik noktalarına astı.
Kent Meydanı'nda ilanları asarak aramaya devam eden Ceyhan Demirtaş, "Biz geri gelir diye umuyorduk. Çünkü sürekli dışarıya çıkıp içeriye giren bir köpekti. Gelir diye umursamadık ama gelmedi. O gün bugündür arıyoruz. Aramadığımız hiçbir yer, girmediğimiz hiçbir delik kalmadı. Her sese evden çıkar olduk. Her sese 'Sezar mı geldi?' diye kalkar olduk. Evde huzur kalmadı. Artık psikolojimiz de bozuldu. Çünkü o bizim için hayvandan öteydi. Görenler, hatta yemek ve su verenler olmuş. İnsaniyet namına insanların gördüklerinde tutmalarını bize ulaşmalarını istiyoruz. Allah rızası için bunu istiyoruz. Kendini oğlum gibi seviyorum. Ailemizin bir ferdidir. Bir haftadır gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli arıyoruz. Çaremiz kalmadı. Umudum da tükenmek üzere ama aramaya devam edeceğim. İnşallah iyi birisine denk gelmiştir ve o iyi birisi bizi görür, sesimizi duyarda bize bir şekilde ulaşır. Allah’tan ümit kesilmez" dedi.
'ONUN BİR AİLESİ OLDUĞUNU HERKES BİLSİN'
Özlem Demirtaş ise "O rüzgar ve yağmurdan çok korkardı. Gök gürültüsünde sürekli ağlardı. Öyle bir durumda hep bizim yanımızda olmak isterdi. Çocuklarım korkardı o da korkardı, hemen eve girmek isterdi. Onun bir ailesi olduğunu herkes bilsin. O sahipsiz değildir, onun ismi vardır 'Sezar’. İsmine tepki verecektir. Gördüklerinde tutup bizi aramalarını rica ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlarKayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacakAbdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak
Mahkum yakınlarından 'af' eylemiMahkum yakınlarından 'af' eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.