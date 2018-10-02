Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş (36), eşi ile birlikte 9 gün önce kaybolan Pekinez cinsi köpeklerini, sokak sokak gezip ellerindeki, 'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur' yazılı ilanları asarak arıyor.

Karabük Atatürk Mahallesi'nde oturan özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş, 9 gün önce akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden çocuklarının peşine takılan ancak kaybolan 4 yaşındaki 'Sezar' adlı Pekinez cinsi köpeklerini eşi Özlem Demirtaş (26) ile sokaklarda arıyor. Demirtaş çifti, 'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına haber vermesi rica olunur' yazılı Sezar'ın fotoğrafının olduğu ilanları kentin değişik noktalarına astı.

Kent Meydanı'nda ilanları asarak aramaya devam eden Ceyhan Demirtaş, "Biz geri gelir diye umuyorduk. Çünkü sürekli dışarıya çıkıp içeriye giren bir köpekti. Gelir diye umursamadık ama gelmedi. O gün bugündür arıyoruz. Aramadığımız hiçbir yer, girmediğimiz hiçbir delik kalmadı. Her sese evden çıkar olduk. Her sese 'Sezar mı geldi?' diye kalkar olduk. Evde huzur kalmadı. Artık psikolojimiz de bozuldu. Çünkü o bizim için hayvandan öteydi. Görenler, hatta yemek ve su verenler olmuş. İnsaniyet namına insanların gördüklerinde tutmalarını bize ulaşmalarını istiyoruz. Allah rızası için bunu istiyoruz. Kendini oğlum gibi seviyorum. Ailemizin bir ferdidir. Bir haftadır gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli arıyoruz. Çaremiz kalmadı. Umudum da tükenmek üzere ama aramaya devam edeceğim. İnşallah iyi birisine denk gelmiştir ve o iyi birisi bizi görür, sesimizi duyarda bize bir şekilde ulaşır. Allah’tan ümit kesilmez" dedi.

'ONUN BİR AİLESİ OLDUĞUNU HERKES BİLSİN'

Özlem Demirtaş ise "O rüzgar ve yağmurdan çok korkardı. Gök gürültüsünde sürekli ağlardı. Öyle bir durumda hep bizim yanımızda olmak isterdi. Çocuklarım korkardı o da korkardı, hemen eve girmek isterdi. Onun bir ailesi olduğunu herkes bilsin. O sahipsiz değildir, onun ismi vardır 'Sezar’. İsmine tepki verecektir. Gördüklerinde tutup bizi aramalarını rica ediyorum" diye konuştu.

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