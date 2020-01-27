HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp Korhan'ın ailesinden 'komplo' iddiası

Kayıp Korhan'ın ailesinden 'komplo' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, oğlunun bugün bir markette alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandığıyla ilgili iddialara tepki göstererek, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Bu oğluma kurulan bir komplo. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.
Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017'de kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
'OĞLUMA BENZER HİÇBİR TARAFI YOK'
Kayıp olan Korhan Taştekin'in Isparta'da bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğine ilişkin iddialar üzerine annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Duruşmaya 1 hafta kala oğlunun bir markette görüldüğü şeklindeki iddiaların ortaya atılmasını komplo olarak değerlendiren anne Fatime Taştekin, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Biz TV'de bir programa çıktığımızda da yok şurada görüldü, yok burada görüldü diye haberler geldi. Bu oğluma kurulan bir komplo. 2,5 yıldır neden evine, çocuklarına gelmedi. Neden bir kez olsun bizi aramadı. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.
Oğlundan 2,5 yıldır bir iz olmadığını vurgulayan Fatime Taştekin, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat tarihinde davanın duruşmasının görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Şurada mahkeme gününe 1 hafta kaldı. Bu söylentinin çıkarılması boşuna değil. Bu bir komplo, bu bir oyun. 'Korhan, Zehra'yı öldürdü sonra da kayboldu' demeye getiriyorlar. Şüpheleri onun üzerine çekecekler. Besici Ali temize çıkacak. Oğlum yaşasa hiç mi aramaz?"
'OĞLUM ARARDI'
Korhan'ın gözü yaşlı babası Orhan Taştekin de "Oradaki kişi oğlum değil. Oğlum 2,5 senedir yaşasaydı beni telefonla arardı. Mümkün değil o yaşamıyor" diyerek göz yaşı döktü.
MARKET ÇALIŞANI: ONA BENZETTİK
Isparta'da Özkanlar Kavşağı'nda bir markette görev yapan R.B., "Korhan'ın fotoğraflarını haberlerde görmüştük. O gün markete gelen bir şahsı tıpkı ona benzettik ve kamera görüntülerini polisle paylaştık. 'Kesinlikle o' demiyoruz, sadece 'benziyor' dedik. Bu nedenle paylaştık" dedi. R.B aynı zamanda görüntüleri delil niteliğinde polislere de verdiklerini, daha sonra kayıtları sildiklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanyaEmniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon TL daha ödenek

Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine yeni ödenek

Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Haluk Levent'ten yardım istediler! İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

Kulaklarına kavuşsı için Haluk Levent'ten yardım istediler!

Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.