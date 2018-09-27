Kayıp koyunları jandarma buldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 36 koyun bulundu, 1 koyunun ise kurt tarafından telef edildiği belirlendi.
Ağın ilçesi Bademli köyünde sabah sürüsünü otlatmaya götüren Bayram Keklik'in Öğrendik köyü sınırları içerisinde 37 koyunu kayboldu. Keklik, kendi çabasıyla koyunlara ulaşamayınca, Ağın İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekibinin yaptığı aramalarda, 36 koyun bulundu, 1 koyunun ise kurt tarafından telef edildiği saptandı.
Sağ bulunan koyunlar, Bayram Keklik'e teslim edildi.
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