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  4. Kayıp lise öğrencisi İrem 45 gün sonra bulundu

Kayıp lise öğrencisi İrem 45 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 15:17 | Son Güncelleme

Osmaniye Düziçi'nde 45 gündür kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi İrem Dinçer bulundu.

Kayıp lise öğrencisi İrem 45 gün sonra bulundu

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi’nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer’i, 45 gün sonra Osmaniye Merkez’de buldu.

EMNİYETİN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

İrem’i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem’i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu.

Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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