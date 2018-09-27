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Kayıp liseli Pınar için özel ekip kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, lise öğrencisi Pınar Ezgi'den (15), iki gündür haber alınamıyor. Pınar Ezgi'nin bulunması için emniyet özel ekip kurdu.

Kayıp liseli Pınar için özel ekip kuruldu

Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, lise öğrencisi Pınar Ezgi'den (15), iki gündür haber alınamıyor. Pınar Ezgi'nin bulunması için emniyet özel ekip kurdu.
Lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, geçen pazartesi günü, Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin yanından okula gitmek üzere saat 08.00'de ayrılan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı. Okuluna gitmediği anlaşılan ve cep telefonu ile de ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin başına bir şey gelmesinden korkan babası çiftçi Selim Ezgi, güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kayıp olan Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Asayiş Büro ekiplerinden deneyimli polislerden seçilen 4 kişilik ekip, tüm zamanlarını sadece Pınar Ezgi'nin bulunması için harcayacağı belirtildi.
Öte yandan iki çocuğundan küçüğü olan Pınar Ezgi'nin hayatından endişe duyan baba Selim Ezgi, "Bir gelişme yok. Endişeli bekleyişimiz sürüyor. Kızımı görenler ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ya da 0536 971 50 03 numaralı telefondan bana ulaşabilir" dedi.

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