Kayıp liseliden 20 gündür haber alınamıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde yurtta kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Gülmez'den 20 gündür haber alamıyor.

Selendi İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Gülmez'in 5 Nisan akşamı barındığı yurda gelmemesi üzerine durum, Demirci ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Kamil ve Cennet Gülmez çifti de kızlarına ulaşamayınca Selendi'ye giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarmanın aramalarından sonuç çıkmayınca Demirci'ye dönen aile, kızlarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Anne Cennet Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla en son 5 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra görüştüğünü söyledi.

Kızının bulunması için devlet yetkililerinin yardımını beklediğini dile getiren Gülmez, "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Devletimize yalvarıyorum lütfen kızımı bulsunlar. Derslerinde ve okulunda çok başarılıydı." diye konuştu.

Baba Kamil Gülmez de kızının kaçırılmış olabileceğini belirtti.

Gerekli yerlere başvuru yaptıklarını dile getiren Gülmez, "Aile olarak perişan durumdayız. Kardeşleri 'ablam nerede' diye soruyor cevap veremiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

