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Kayıp liseliden 20 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesine yaşayan aile, 20 gündür haber alamadıkları 16 yaşındaki kızlarının bulunmasını istiyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde yurtta kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Gülmez'den 20 gündür haber alamıyor.

Selendi İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Gülmez'in 5 Nisan akşamı barındığı yurda gelmemesi üzerine durum, Demirci ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Kamil ve Cennet Gülmez çifti de kızlarına ulaşamayınca Selendi'ye giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarmanın aramalarından sonuç çıkmayınca Demirci'ye dönen aile, kızlarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Anne Cennet Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla en son 5 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra görüştüğünü söyledi.

Kızının bulunması için devlet yetkililerinin yardımını beklediğini dile getiren Gülmez, "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Devletimize yalvarıyorum lütfen kızımı bulsunlar. Derslerinde ve okulunda çok başarılıydı." diye konuştu.

Baba Kamil Gülmez de kızının kaçırılmış olabileceğini belirtti.

Gerekli yerlere başvuru yaptıklarını dile getiren Gülmez, "Aile olarak perişan durumdayız. Kardeşleri 'ablam nerede' diye soruyor cevap veremiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anne Cennet Gülmez Baba Kamil Gülmez Demirci Manisa Selendi İmam Hatip Lisesi Sümeyye Gülmez

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