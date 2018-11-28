HABER

Kayıp Malezya uçağının enkazından yeni parçalar bulunduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:30 | Son Güncelleme

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait uçaktaki yolcuların yakınları, uçak enkazına ait yeni parçalar bulduklarını öne sürdü

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayollarının 370 sefer sayılı uçağındaki yolcuların yakınları, uçağın enkazına ait yeni parçalar bulduklarını iddia etti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, kayıp yolcuların yakınları, yıllardır hiçbir iz bulunmayan uçağın enkazına ait olduğunu öne sürdükleri bir takım parçalara rastladı.

Konu hakkında basına açıklama yapan bir yolcu yakını, buldukları parçaları cuma günü Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'a teslim edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar 27 parçası bulunan uçağın enkazından, en son ağustos ayında yeni parçalara rastlanmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu.

Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de bitirilmişti.

Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı arama çalışmalarına tekrar başlamış, fakat çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.

Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı
Bakırköy'de kaza: Aydınlatma direği yola devrildiBakırköy'de kaza: Aydınlatma direği yola devrildi
Edirne'de kar yağışı başladıEdirne'de kar yağışı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Malezya MH370 uçak

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.