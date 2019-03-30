Kayıp market işletmecisi ormanda ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kayıp olan market işletmecisi Ahmet Sincer, ormanlık alanda ölü bulundu.

Keçiborlu'da market işleten Ahmet Sincer'den haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, Sincer için arama çalışması başlattı. Çarşamba gününden beri aranan Ahmet Sincer, bugün Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Ahmet Sincer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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