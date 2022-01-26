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Kayıp Mavi Elmas: Suudi Arabistan'la Tayland ilişkilerinin kesilmesine yol açan gerginlik sona erdi

26.01.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ile Tayland arasında, bir temizlikçi tarafından çalınan mücevherlerin ve cinayetlerin neden olduğu skandalın yarattığı 30 yıllık anlaşmazlık sona erdi, diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor.

Kayıp Mavi Elmas: Suudi Arabistan'la Tayland ilişkilerinin kesilmesine yol açan gerginlik sona erdi

Olay yıllar önce meydana geldi. 1989 yılında bir Suudi Prensi için çalışan Taylandlı temizlikçi, prensin mücevherlerini çaldı. Bunların arasındaki 50 karatlık nadir mavi elmas hala bulunamadı.

Hırsızlığın ardından Bangkok'ta üç Suudi diplomat öldürüldü. Cinayetlere üst düzey bazı Taylandlı polis yetkililerinin adı karıştı, ancak kimse suçlu bulunmadı.

İşte bu olaylar yüzünden 30 yıldır kesik olan diplomatik ilişkiler, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha'nın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle yeniden başladı.

Taylandlılar artık yeniden Suudi Arabistan'da çalışabilecek, turizm ve petrokimya alanında işbirliği yapılabilecek ve Suudi Arabistan havayolları Mayıs ayında Tayland'a doğrudan uçak seferleri düzenleyecek.

Mavi elmasın sırrı

Taylandlı temizlikçi Kriangkrai Techamong, Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın oğlu Prens Faysal'ın yanında çalışıyordu.

Prense ait mücevherleri çalması, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin düşürülmesine neden oldu.

Kriangkrai Techamong hapiste üç yıldan az kaldı

Kriangkrai, gerçek değerini anlamadığı mücevherleri Tayland'da sattı.

Ancak Tayland polisi, değeri 20 milyon dolar olduğu söylenen bazı mücevherleri iade ettiğinde, Suudiler bunların çoğunun sahte olduğunu söyledi.

Hırsızlıktan bir yıl sonra Tayland'da üç Suudi diplomat öldürüldü ve kayıp mücevherleri soruşturmaya gönderilen bir müfettiş ortadan kayboldu. Olayla ilişkilendirilen iki Taylandlı da şüpheli koşullar altında öldü.

Olayla ilgili olarak tek tutuklananlar, temizlikçi Kriangkrai ile bir polis memuru oldu.

Suudi Arabistan, Tayland polisini soruşturmayı baştan savmakla suçlarken, çalınan mücevherlerin bazı üst düzey polis yetkililerinin elinde olduğu suçlamaları yapıldı. 1994'te o zamanki Suudi Arabistan maslahatgüzarı cinayete kurban giden Suudi diplomatların "susturulduğunu" söyledi.

Bangkok'taki BBC muhabiri Jonathan Head'in haberine göre, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha'nın Suudi Arabistan'a yaptığı tarihi ziyaret bu tuhaf skandaldan bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu.

Başbakan Chan-ocha, ziyaretle ilgili ortak bildiride "1989 ile 1990 yılları arasında Tayland'da yaşanan trajik olaylardan dolayı derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile bir araya geldi

Gözlemciler, mücevher hırsızlığı ile başlayan skandalın milyarlarca dolarlık ticaret kaybına ve onbinlerce Taylandlı göçmen işçinin işsiz kalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Mücevherlerin çoğu hiç bulunmadı.

Mavi elmasların değeri, kısmen dünyada bunların çıkarıldığı yerlerin son derece az olmasından kaynaklanıyor.

Oluşumu sırasında bor madeni ile temas eden elmasların rengi maviye dönüyor.

Suudi prensin çalınan mavi elmasının nereden çıkarıldığı bilinmiyor ve bir fotoğrafı yok.

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