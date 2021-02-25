HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp meclis üyesi davasında flash gelişme: 4 kişi tutuklandı

Kayıp meclis üyesi davasında flash gelişme: 4 kişi tutuklandı

25.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıp meclis üyesi davasında flash gelişme: 4 kişi tutuklandı

Kırşehir’de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık’ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklardan 4’ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılmasıyla tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurmuştu.Belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık’ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.Ekipler, Hasan Kırışık’ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K.

Kırşehir’de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık’ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklardan 4’ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılmasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurmuştu.
Belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık’ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.
Ekipler, Hasan Kırışık’ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K’yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı. Sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayıp meclis üyesi davasında flash gelişme: 4 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istedilerŞaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Maskeleri çıkaracağımız tarihi duyurdu!

Maskeleri çıkaracağımız tarihi duyurdu!

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Cinsel saldırı iddiası! CHP'li eski yönetici için istenen ceza belli oldu

Cinsel saldırı iddiası! İşte CHP'li eski yönetici için istenen ceza

Zonguldak'ta şüpheli paket alarmı!

Paniğe yol açan olay! Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.