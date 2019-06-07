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Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine bayram ziyaretine gelen ve gezmek için çıktığı akrabasının evine bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Mehmet Emin Birişik'in (14), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine bayram ziyaretine gelen ve gezmek için çıktığı akrabasının evine bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Mehmet Emin Birişik'in (14), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, dün, ilçeye bağlı kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Ramazan Bayramı ziyareti için Şanlıurfa Suruç'taki akrabalarının evine gelen Mehmet Emin Birişik, gezmeye çıktı. Birişik'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar, bölgedeki sulama kanalı çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde, kanalda Birişik'in cansız bedenine ulaştı. Mehmet Emin Birişik'in kanaldan çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Birişik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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