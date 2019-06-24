Kayıp Mehmet'in çayda cesedi bulundu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, 4 gün önce iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'ın (19), ilçe merkezinden geçen Akarçay'da cansız bedeni bulundu.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Akarçay'da, saat 16.30 sıralarında, ceset olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD görevlileri, botla Akarçay'a girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ceset sudan çıkarıldı. Yapılan inceleme sonucu bulunan kimlikten, cansız bedenin, 21 Haziran Cuma günü iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'a ait olduğu belirlendi. TCDD bünyesinde 6 ay önce memur olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan'ın iş arkadaşları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü. Mehmet Ceylan'ın cansız bedeni, arkadaşlarının da yardımıyla Afyonkarahisar Belediyesi'nin cenaze aracına konularak, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

