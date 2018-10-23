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Kayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirime

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de 4 gün önce evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Melike T.'nin (17) bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirime

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- BALIKESİR'de 4 gün önce evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Melike T.'nin (17) bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Edirne'nin Keşan ilçesinde olabileceği değerlendirilen Melike T. için bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın Kayıp Alarmı Projesi kapsamında genç kızın fotoğrafı ve bilgilerinin yer aldığı kısa mesajlar gönderildi.
Balıkesir'de ailesiyle birlikte yaşayan Melike T., 19 Ekim günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi kızlarına ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Melike T.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Melike T.'nin, Edirne'nin Keşan ilçesinde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın Kayıp Alarmı Projesi kapsamında bölgede yaşayan vatandaşların cep telefonlarına genç kızın fotoğrafı ve fiziki bilgilerinin yer aldığı kısa mesajlar gönderildi. Mesajda, 'Kayıp Melike T., 17 yaş, 1,65 boy, 75 kilo, kumral saç, kahverengi gözlü' kişisel bilgilerinin yer aldığı görüldü.
Öte yandan proje kapsamında açılan sosyal medya hesaplarında da kayıp genç kızın bulunması için paylaşım yapıldı. Melike T.'yi görenlerin, 155 Polis İmdat Hattı'na ya da en yakın polis karakoluna bilgi vermeleri istendi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ise Melike T.'nin izine rastlanmadı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirimeKayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirime

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle bir zaman da birinin bulunmaması ne kadar acı ve kötü... elimizde son model telefonlar ve teknoloji bu kadar ilerlemişken... kısacası telefon dokümanı her şeyi ortaya çıkarır
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