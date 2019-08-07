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Kayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulundu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.
Merkeze bağlı Akşar köyünde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı. Ancak saat 10.00 sıralarında, Akşar Baraj Gölü'nde Melike'nin cansız bedeni bulundu.
Evine 3 kilometre mesafede bulunan baraj gölünden dalgıçlar tarafından çıkartılan Melike Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Melike Erdoğan'ın geçen yıl da kaybolduğu ve bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

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Kayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulunduKayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulunduKayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulunduKayıp Melike'nin baraj gölünde cesedi bulundu

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