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Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 23:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden E.K (37), tutuklandı.

2011 yılında, 17 yaşındayken evden ayrılan Merve Koçer'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren çalışma kapsamında, Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K. ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K 'yı (34) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.K., tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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