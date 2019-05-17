Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan 2 askerin cenazeleri uzun uğraşlar sonucunda dereden çıkartıldı.

Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde HES’in kapaklarını açmaya çalışırken bir anda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan iki asker HES’ten yaklaşık 600-700 metre ileride 100’er metre arayla dereden çıkartıldı. Yapılan tüm kalp masajı ve çabalara rağmen askerlerin şehit olduğu açıklandı.

Son bir umutla müdahale edildi

Şehit olan JAK personeli iki asker, uzun uğraşlar ve halatlar yardımı ile dere içerisinden yola çıkartıldı. Ambulansla Çaykara Devlet Hastanesi’ne gönderilen şehitlerden Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’ya ilk yardım ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından nabız alınması üzerine Of Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şehit asker burada yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.