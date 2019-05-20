HABER

Kayıp muhabirle ilgili paylaşıma gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Anadolu Ajansı’nın (AA) Bayburt’ta kaybolan muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İlyas N.

Kayıp muhabirle ilgili paylaşıma gözaltı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/EKSİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Anadolu Ajansı’nın (AA) Bayburt’ta kaybolan muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İlyas N. (58), halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, İlyas N.'nin sosyal medya üzerinden Bayburt’ta kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla İlyas N., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan İlyas N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp muhabirle ilgili paylaşıma gözaltıKayıp muhabirle ilgili paylaşıma gözaltı

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Tartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandıTartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandı
Uçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandıUçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.