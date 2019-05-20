Kayıp muhabirle ilgili paylaşıma gözaltı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/EKSİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Anadolu Ajansı’nın (AA) Bayburt’ta kaybolan muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İlyas N. (58), halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, İlyas N.'nin sosyal medya üzerinden Bayburt’ta kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla İlyas N., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan İlyas N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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